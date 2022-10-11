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Политика11 октября 2022 9:04

Украинские журналисты сообщили о новых взрывах в Винницкой и Ровенской областях

Также есть данные о взрывах в Кривом роге
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Последствия одного из взрывов в Киеве 10 октября 2022

Последствия одного из взрывов в Киеве 10 октября 2022

Фото: REUTERS

Новые взрывы прогремели в Винницкой и Ровенской областях, а также в Кривом Роге (Днепропетровская область). Об этом сообщают украинские средства массовой информации во вторник, 11 октября 2022 года.

Данных о разрушениях и возможном ущербе инфраструктуре украинские журналисты не приводят. Известно, что в регионах объявлена воздушная тревога. Также имеются сообщения о работе систем противовоздушной обороны.

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель региональной администрации Сергей Борзов заявил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. Руководство предприятия уточнило, что энергетическое оборудование теплоэлектростанции повреждено.

Напомним, украинские издания также пишут о взрывах в Николаевской области и в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Предполагается, что причиной взрывов стали обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины.