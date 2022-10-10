ЕС впервые вводит наказание за помощь России в обходе санкций

Евросоюз готовится принимать ограничительные меры против лиц, помогающих России обходить санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Восьмой пакет антироссийских санкций Европейского союза предусматривает ограничения против физических и юридических лиц, которые помогают России в обходе введенных против нее мер. Такой подход ЕС применяет впервые. Об этом сообщил РБК управляющий партнер консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаш Влостовски.

По его оценке, данная мера схожа с устройством ограничений со стороны Соединенных Штатах, которые предусматривают наказание для третьих лиц, не соблюдающих введенные Вашингтоном санкций.

"Это своего рода разворот на 180 градусов для ЕС, который до недавнего времени жаловался на экстерриториальное применение властями США санкций по отношению к неамериканским лицам", - уточнил эксперт.

Как ранее писал сайт KP.RU, Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. В антироссийские меры ЕС включен потолок цен на нефть, запрет импорта российских товаров на сумму порядка 7 млрд евро, вето на экспорт в Россию угля, химических веществ, электронных компонентов для оружия и технических изделий для авиации, а также другие ограничения.

Напомним, восьмой пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации включает рестрикции в отношении представителей оборонного сектора РФ и организаторов референдумов по вопросу присоединения к России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.