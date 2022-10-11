Мэр Львова заявил о взрывах и перебоях с электроэнергией в городе

Во Львове слышны звуки взрывов и есть проблемы с электричеством, утверждает мэр Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что на территории украинского города слышны звуки взрывов и имеют место перебои с электроэнергией. Об этом говорится в его телеграм-канале во вторник, 11 октября 2022 года.

"Во Львове слышны взрывы, - написал Садовой. - Есть проблемы с электроэнергией".

Информации о разрушениях не приводится.

Напомним, в этот же день новые взрывы прогремели в Винницкой и Ровенской областях, а также в Кривом Роге (Днепропетровская область). В регионах объявлена воздушная тревога. Также имеются сообщения о работе систем противовоздушной обороны.

Как ранее писал сайт KP.RU, на фоне российских ударов по инфраструктуре Незалежной энергетики предупредили население Киева о частичном отключении электроэнергии. Оно будет осуществляться дважды в сутки в общей сложности на восемь часов.