Минобороны сообщило о новом массированном ударе по инфраструктуре Украины

Удары нанесены высокоточным оружием морского базирования Фото: Кадр видео

Новый массированный удар по объектам военного управления и энергетики Украины нанесен во вторник, 11 октября 2022 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

В ведомстве добавили, что для этого использовались высокоточные ракеты морского базирования. Намеченные цели были поражены.

"Сегодня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины", - говорится в сообщении ведомства.

Как ранее писал сайт KP.RU, после массированных высокоточных ударов по объектам инфраструктуры Украины второй день подряд власти Незалежной объявляют воздушную тревогу. Украинские журналисты сообщили о взрывах сразу в нескольких регионах, в том числе в Киевской и Одесской областях, Виннице, Кривом Роге и Ровно.

Напомним, эксперт Финансового университета при правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что полное обесточивание Украины возможно. Он допускает, что такая ситуация может произойти в результате системных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.