Лавров допустил обсуждение переговоров России и Запада в ходе встречи Путина и Эрдогана Фото: REUTERS

Турция может предложить переговоры между Россией и Западом по ситуации вокруг Украины на встрече между президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Для меня очевидно, что если турецкие коллеги об этом задумались, у них будет прекрасная возможность в ходе встречи Путина и Эрдогана такие вопросы перед нами поставить. Мы кроме публичных объявлений ничего не слышали», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 1».

Глава российского МИД отметил, что судя по всему идея переговоров лоббируется Вашингтоном. По словам Лаврова, Москва готова выслушивать любые предложения, однако не гарантирует, что эти переговоры могут привести к какому-то результату.

Напомним, ранее стало известно, что Турция намерена организовать переговоры по ситуации на Украине между Россией и четырьмя странами Запада. По информации газеты Milliyet, Анкара планирует усадить за один стол с Россией с США, Францией, Германией и Великобританией. Предложение уже доведено по важным каналам до Вашингтона, утверждает издание.

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