Лавров обвинил США в трусости из-за отказа провести тайное голосование в ООН по референдумам

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Отказ Соединенных Штатов провести тайное голосование в Генассамблее ООН по вопросу состоявшихся референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областей является проявлением трусости. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" во вторник, 11 октября 2022 года..

"Мы предложили, чтобы генассамблея договорилась провести тайное голосование. Объясню почему - американцы затерроризировали развивающиеся страны, угрожают лишить помощи, угрожают послам в Нью-Йорке. Я знаю это твердо", - уточнил Лавров.

Как ранее писал сайт KP.RU, генеральная ассамблея ООН приняла решение не проводить тайное голосование по резолюции западных стран о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.