Генассамблея ООН приняла решение не проводить тайное голосование по резолюции о непризнании референдумов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная ассамблея ООН приняла решение не проводить тайное голосование по резолюции западных стран о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на итоги голосования.

"Генассамблея будет принимать решение по резолюции путем голосования с занесением итогов в отчет о заседании", — объявил председатель ГА ООН Чаба Короши.

Как рассказывал сайт KP.RU, в конце сентября 2022 года проект резолюции США с осуждением референдумов о вхождении состав России новых субъектов не был принят в Совете Безопасности ООН из-за наложенного Российской Федерацией вето.

Напомним, в пятницу 30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Тем временем резидент США Джо Байден заявил, что США будут признавать Украину в прежних границах и не признает вступление ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Украина прекратит боевые действия, она рискует потерять свою государственность.