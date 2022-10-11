В Британии не видят признаков подготовки Россией ядерного удара по Украине Фото: Михаил ФРОЛОВ

Признаков того, что Россия готовится нанести ядерный удар по Украине, сейчас нет, считает глава Управления правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминг.

«Судя по тому, как российская военная машина и президент Путин ведут эти боевые действия, они остаются в рамках доктрины, которой, они руководствуются, в том числе и для применения ядерного оружия. Я думаю, что мы бы увидели признаки, если бы они пошли по этому пути», – заявил он в эфире телеканала BBC.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что применение Россией ядерного вооружения возможно только в соответствии с доктриной.

Напомним, четыре условия применения Россией ядерного оружия прописаны в военной доктрине страны. Согласно ей, РФ вправе использовать ядерное оружие, если есть достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников и если ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения были применены по территориям России и (или) ее союзников.