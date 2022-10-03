Ядерная доктрина России: в каких случаях возможно применение ядерного оружия

Песков заявил, что применение ядерного оружия Россией возможно только в соответствии с доктриной
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Применение Россией ядерного вооружения возможно только в соответствии с доктриной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине. Каких-либо иных здесь соображений быть не может», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.
Как писал сайт KP.RU, ранее Песков заявил, что про ядерную эскалацию говорят те люди, которые ведут себя безответственно.
Напомним, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что РФ вправе применить ядерное оружие в украинском конфликте, если это будет необходимо. При этом политик уточнил, что все случаи возможности принятия подобного решения прописаны в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, которых государство будет придерживаться.
Напомним, четыре условия применения Россией ядерного оружия прописаны в военной доктрине страны. Согласно ей, РФ вправе использовать ядерное оружие, если есть достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников и если ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения были применены по территориям России и (или) ее союзников.
Кроме того, Москва может использовать ядерное вооружение в случае воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, а также агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.