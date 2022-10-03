Песков заявил, что применение ядерного оружия Россией возможно только в соответствии с доктриной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Применение Россией ядерного вооружения возможно только в соответствии с доктриной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине. Каких-либо иных здесь соображений быть не может», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Ядерная доктрина России: в каких случаях возможно применение ядерного оружия

Как писал сайт KP.RU, ранее Песков заявил, что про ядерную эскалацию говорят те люди, которые ведут себя безответственно.

Напомним, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что РФ вправе применить ядерное оружие в украинском конфликте, если это будет необходимо. При этом политик уточнил, что все случаи возможности принятия подобного решения прописаны в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, которых государство будет придерживаться.

Напомним, четыре условия применения Россией ядерного оружия прописаны в военной доктрине страны. Согласно ей, РФ вправе использовать ядерное оружие, если есть достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников и если ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения были применены по территориям России и (или) ее союзников.

Кроме того, Москва может использовать ядерное вооружение в случае воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, а также агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.