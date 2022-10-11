Путин и Зеленский будут присутствовать на саммите G20 в Индонезии

Присутствие лидеров РФ и Украины на саммите G20 подтвердила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский посетят саммит G20, который пройдет на Бали 15-16 ноября 2022 года. Присутствие лидеров РФ и Украины подтвердила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди. Об этом сообщается на сайте Okezone.

"Ответ на наше приглашение все еще положительный", — сказала Марсуди на пресс-конференции в Джакарте.

По словам представителя МИД Индонезии, Джакарта прикладывает все возможные усилия для того, чтобы наладить связь между Москвой и Киевом в текущей нестабильной мировой ситуации. Министр отметила, что власти Индонезии создали все необходимые условия для того, чтобы все страны смогли принять участие в саммите G20.

11 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Турция может предложить переговоры между Россией и Западом по ситуации вокруг Украины на встрече между президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом вариант развития двустороннего диалога остается возможным, считает глава МИД.