Число погибших при теракте на Крымском мосту выросло до четырех

Число погибших во время теракта на Крымском мосту увеличилось до четырех. Фото: REUTERS

Число погибших при террористическом акте на Крымском мосту выросло до четырех. Об этом во вторник 11 октября сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что среди погибших в результате теракта судья Арбитражного суда Москвы. По информации агентства, это Сергей Владимирович Маслов.

Собеседник агентства уточнил, что все четверо погибших находились в оказавшемся в эпицентре взрыва легковом автомобиле и добавил, что опознание тел погибших в результате теракта продолжается.

Ранее сообщалось, что семья историков из Петербурга погибла во время взрыва на Крымском мосту.

Также сообщалось, что ведутся поиски тела погибшего во время взрыва на Крымском мосту тренера, который ехал к маме в Симферополь.

Подробности украинского теракта на Крымском мосту здесь на KP.RU: взрывчатку заложили в рулоны с пленкой.