ПСБ повысил ставки по всей линейке вкладов и накопительному счету «Про запас»

Такая ставка действует для клиентов, которые впервые за последние три месяца открывают накопительный счет в ПСБ либо за этот период их суммарный остаток на всех накопительных счетах не превышал 1000 рублей. Повышенная ставка 9% годовых начисляется на сумму до 10 млн рублей в первые два месяца после открытия счета.

Также ПСБ увеличил доходность по всей линейке срочных депозитов в рублях - рост ставок по вкладам составит до 0,35 п.п.

По вкладу «Сильная ставка» доходность увеличивается до 8% для клиентов, размещающих новые денежные средства в ПСБ. Вклад открывается на срок от полугода до трех лет, минимальная сумма размещения – 100 тысяч рублей.

Доходность по вкладу «Мой доход» составит от 6,5% до 7% годовых в зависимости от суммы и срока размещения. Для пенсионеров и зарплатных клиентов действует надбавка к ставке в размере 0,1%. Вклад можно открыть на срок от четырех месяцев до трех лет, минимальная сумма размещения составляет 10 тысяч рублей. Одним из основных преимуществ является возможность на льготных условиях досрочно расторгнуть вклад: через три месяца с даты открытия депозита клиент может в любой момент забрать свои средства, получив половину доходности за фактический срок размещения.

По вкладу с пополнением «Моя копилка» доходность увеличена до 6,1%, а по депозиту с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» - до 5,6% годовых. Каждый из двух вкладов клиент может открыть на сумму от 100 тысяч рублей, выбрав удобный срок размещения – от 6 месяцев до двух лет.

Надбавку к ставке до 0,15 п.п. получат вкладчики, которые впервые за последние два года размещают денежные средства через мобильное приложение или интернет-банк на вкладах «Мой доход», «Моя копилка» или «Мои возможности».

«Сейчас люди рассматривают более доходные варианты размещения свободных денежных средств, которые обеспечивают гарантированный доход и позволяют эффективно планировать свой бюджет, а вклады и накопительные счета остаются одним из самых понятных и удобных инструментов сбережения. Улучшение условий по вкладам дает возможность зафиксировать привлекательную доходность на комфортный для каждого клиента срок размещения. А для более гибкого управления финансами мы изменили условия по наиболее популярному среди вкладчиков накопительному счету «Про запас», который обеспечивает доход без ограничений по пополнению или снятию денежных средств», - отметил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.