Белый дом заявил о готовности пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов готовы пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+ снизить добычу нефти, заявил официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

«Думаю, что президент очень ясно дал понять, что нам нужно переоценивать эти отношения», – сказал представитель администрации президент США в интервью CNN.

Как отметил Кирби, американский лидер готов работать с Конгрессом США над будущим отношений с Эр-Риядом.

Напомним, страны ОПЕК+, в том числе и Россия, договорились снизить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, что стало самым большим сокращением с начала панедемии коронавируса. Против этого решения выступают США, призывавшие союзников не поддерживать соглашение о снижении добычи нефти.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 11 октября, глава российского государства Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном обсудил с ним вопросы стабильности на энергетических рынках.