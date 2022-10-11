Страны G7 не предложили новых шагов по поставкам оружия для Украины или мерам ее поддержки

Страны G7 не предложили новых шагов по поддержке Украины на фоне ответных мер России на теракт на Крымском мосту. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны G7 не предложили конкретных шагов по новым мерам поддержки Украины. Также не было сформулировано новых предложений по поставкам оружия Киеву. Об этом во вторник 11 октября пишет агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции проект заявления.

По информации агентства, страны G7 пообещали продолжить предоставление Киеву поддержки в финансовой, гуманитарной, военной, дипломатической и юридической сфере, отметив, что поддерживать Украину они намерены «столько, сколько потребуется».

В то же время в заявлении не сформулированы конкретные новые шаги помощи Киеву на фоне ракетных обстрелов инфраструктуры, проведенных Россией в ответ на теракт на Крымском мосту.

«Страны не предложили каких-либо конкретных мер или оружия», - пишет агентство.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский просит группу G7 поддержать создание международной миссии на границе Украины и Белоруссии.

Тем временем генсек НАТО Столтенберг заявил, что победа России в конфликте с Украиной станет поражением НАТО.