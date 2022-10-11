Кремль не рассматривает инициативу ограничить выезд мужчин во время частичной мобилизации Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что нет планов ограничивать мужчинам призывного возраста выезд за границу в рамках частичной мобилизации. По крайней мере, как он сказал в ответ на вопрос журналистов, ему об этом не известно.

"В Кремле нет никакой позиции по поводу этой инициативы, и мне неизвестно, чтобы эта инициатива кем-то рассматривалась", - сказал Песков.

Вопрос журналистов связан с недавним предложением председателя Госсовета Крыма Владимиром Константиновым об ограничении выезда за пределы РФ для состоящих на воинском учете в период частичной мобилизации.

Также Дмитрий Песков уточнил, что никто не рассматривает инициативу включения в специальный реестр тех, кто покинул Россию во время частичной мобилизации.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в РФ. В рамках призывных мероприятий планируется набрать 300 тыс. резервистов для отправки в зону проведения СВО.

10 октября, Владимир Путин из Петербурга по видеосвязи пообщался с избранными губернаторами. В этот день он назвал проблемы, возникшие при частичной мобилизации, бестолковщиной. В связи с чем поручил устранить все допущенные ошибки.