Путин призвал обеспечить странам равный доступ к мирному атому Фото: REUTERS

Россия всегда выступала за обеспечение странам равного доступа к мирному атому, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

«РФ всегда выступает за то, чтобы страны имели равный доступ к мирному атому. Сегодня наблюдаются элементы излишне опасной политизации, связанной с этой деятельностью. Надеемся, что благодаря вашим усилиям риторику удастся снижать. Мы открыты к диалогу и рады вас видеть», – сказал глава государства.

Как писал сайт KP.RU, встреча Путина и Гросси проходит в Санкт-Петербурге. В ходе беседы обсуждаются ситуация с безопасность Запорожской атомной электростанции, которая, как и город Энергодар, в котором расположена АЭС, регулярно подвергается массированным обстрелам со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.