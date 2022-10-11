Страны G7 договорились продолжать санкционное давление на Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны "Большой семерки" (G7) продолжать оказывать на Россию санкционное давление в связи с боевыми действиями на Украине, говорится в совместном заявлении лидеров G7.

"Мы ввели и продолжим вводить дальнейшие экономические санкции против России, в том числе против физических и юридических лиц, которые как в России, так и за ее пределами оказывают политическую или экономическую поддержку нелегальным попыткам РФ изменить статус украинской территории", - сказано в документе.

Напомним, страны G7 не предложили конкретных шагов по новым мерам поддержки Украины. Также не было сформулировано новых предложений по поставкам оружия Киеву. Об этом во вторник 11 октября пишет агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции проект заявления.

По информации агентства, страны G7 пообещали продолжить предоставление Киеву поддержки в финансовой, гуманитарной, военной, дипломатической и юридической сфере, отметив, что поддерживать Украину они намерены "столько, сколько потребуется".