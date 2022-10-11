Американские банкиры прогнозируют в США рецессию через 6-9 месяцев Фото: REUTERS

Генеральный директор одного из крупнейших американских банков JPMorgan Chase Джеймс Даймон заявил в интервью телеканалу CNBC, что экономическое положение США может достичь состояния рецессии через 6-9 месяцев. По его мнению, на мировую экономику оказывает серьезное негативное влияние неопределенность на фондовых рынках из-за ситуации на Украине.

"Сегодня Европа уже находится в рецессии, вероятно, эти вещи подтолкнут нас к рецессии через 6-9 месяцев", - сказал он.

Помимо конфликта между Киевом и Москвой, банкир отмечает, что владельцы облигаций госдолга США продают ценные бумаги из-за нестабильности экономики.

Даймон также считает, что глубина рецессии будет зависеть от ситуации на Украине. Совсем скоро, по его мнению, можно будет наблюдать волатильность на мировых рынках.

Несколько ранее президент США Джо Байден подтвердил ранее высказанное намерение Соединенных Штатов оказывать поддержку Украине «столько, сколько потребуется».