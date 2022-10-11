Страны «Большой семерки» приняли совместное заявление по ситуации вокруг Украины

Страны «Большой семерки» (G7), то есть Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, провели онлайн-саммит в связи с ситуацией вокруг Украины, по итогам которого приняли совместное заявление.

В частности, лидеры G7 договорились продолжать оказывать санкционное давление на Россию в связи с боевыми действиями на Украине, а также обещали помочь Украине подготовиться к грядущей зиме. Касательно прошедших референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей страны «семерки» заявили, что «никогда не признают вхождение в состав РФ частей Украины», а сами референдумы назвали «бутафорскими».

Лидеры G7 также пообещали оказывать Киеву финансовую, гуманитарную и военную поддержку. В совместном заявлении главы государства «Большой семерки» призвали безоговорочно отвергать нарушения международного права и требовать от России прекращения боевых действий и немедленного, полного и безоговорочного вывода всех своих сил и военной техники с украинской территории. Восстановление Украины должно идти в том числе за счет средств России, сказано в документе.

Кроме того, G7 заявила о необходимости «привлечь Россию к ответственности за преступления», а власти Белоруссии перестать содействовать Москве в проведении спецоперации. Как говорится в заявлении, страны G7 намерены «устранить негативное влияние российской агрессии на глобальную экономическую стабильность, в том числе путем продолжения сотрудничества для обеспечения энергетической безопасности и доступности в странах G7 и за ее пределами». Россию «Большая семерка» предупредила о серьезных последствиях применения атомного, химического и биологического оружия на Украине.

Затрагивая тему атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», лидеры G7 осудили любое умышленное разрушение критически важной инфраструктуры и приветствовали расследования диверсий на трубопроводах. Также «Большая семерка» поддержала действия Международного агентства по атомной энергетике по обеспечению безопасного функционирования Запорожской атомной электростанции. G7 пообещала привлекать Россию к ответственности за любой инцидент, который возникнет на ЗАЭС в результате ее действий.

Напомним, страны G7 не предложили конкретных шагов по новым мерам поддержки Украины. Также не было сформулировано новых предложений по поставкам оружия Киеву. Об этом во вторник, 11 октября пишет агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции проект заявления.