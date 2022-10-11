Илон Маск опроверг сообщения о разговоре с Путиным перед публикацией твитов о мирном плане по Украине Фото: REUTERS

Владелец корпорации SpaceX, миллиардер Илон Маск опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы разговаривал с президентом России Владимиром Путиным перед тем, как публиковать в Twitter план по мирному урегулированию на Украине.

«Это неправда. Я разговаривал с Путиным один раз – это было 18 месяцев назад. Разговор шел о космосе», – написал бизнесмен в Twitter.

Ранее Vice сообщило, что американский миллиардер имел недавно разговор с главой российского государства. По информации издания, Путиным якобы сообщил Маску, что готов пойти на переговоры, но только при условии принятия Украиной нейтрального статуса и признание ею вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Как писал сайт KP.RU, ранее бизнесмен поделился в своем Twitter видением урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Предприниматель вынес четыре пункта «мира» и предложил пользователям высказать свое мнение.

Маск предложил признать Крым российским, а на территориях Украины, где недавно прошли референдумы о вхождении в состав РФ, провести повторные голосования, но на этот раз уже под эгидой ООН. Украина же должна взять на себя обязательства оставаться нейтральным и внеблоковым государством, считает миллиардер.