Старейший американский банк BNY Mellon начинает принимать криптовалюты

Старейший банк США объявил о начале работы с криптовалютами. Фото: REUTERS

Американский банк BNY Mellon объявил о начале приема на хранение криптовалют и цифровых активов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенный компанией во вторник 11 октября пресс-релиз.

Сообщается, что 11 октября банк запустил платформу хранения цифровых активов в США.

«Ряд клиентов теперь может хранить и переводить биткойны и эфир», - сказано в пресс-релизе.

Уточняется, что клиенты банка смогут на предоставленной платформе производить одновременно операции как с криптовалютой, так и с традиционными видами активов.

Напомним, Bank of New York Mellon (BNY Mellon) является старейшим и одним из восьми системно значимых банков США.

Ранее сообщалось, что Центробанк предложил полностью запретить оборот криптовалюты в России. Регулятор считает, что криптовалюты создают риски ддля финансовой стабильности и экономической безопасности.

Тем временем белорусский президент Лукашенко подписал указ о криптовалюте и виртуальных кошельках.