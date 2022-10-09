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Политика9 октября 2022 2:12

Кадыров: Суровикин изменит в лучшую сторону ситуацию в зоне спецоперации

По его словам, российские войска в надежных руках
София ГОНЧАРОВА
Кадыров: Суровикин изменит в лучшую сторону ситуацию в зоне спецоперации

Кадыров: Суровикин изменит в лучшую сторону ситуацию в зоне спецоперации

Фото: REUTERS

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал назначение Сергея Суровикина на должность командующего Объединенной группировки войск в районе проведения спецоперации (СВО).

По его мнению, генерал армии сможет изменить в лучшую сторону ситуацию в зоне СВО, войска в надежных руках.

Днем ранее сообщалось, что генерал армии Сергей Суровикин назначен новым командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения спецоперации на Украине. Он известен жесткими и нестандартными решениями на поле боя, при этом у него всегда минимум потерь. А это главное, отмечает военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении спецоперации в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.