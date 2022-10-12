Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о поражении 30% энергетической инфраструктуры страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что примерно 30% энергетической инфраструктуры Украины были выведены из строя в результате массированных ударов со стороны РФ.

По его словам, Москва впервые с начала конфликта "решительно нацелилась" на системы энергообеспечения. Об этом чиновник рассказал телеканалу CNN.

Ранее сообщалось, что украинская компания "Укрэнерго" предупредила о перебоях с электричеством по всей территории страны в результате обстрелов. Ракетные удары по украинской территории начались 10 октября 2022 года. Власти многих городов и регионов Украины, в том числе, Киева, Харьковской области, Львова, Житомирской области, Днепропетровской области и Ивано-Франковска, сообщали о мощных взрывах, прогремевших в населенных пунктах.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства.