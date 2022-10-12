Умер журналист телеканала "Россия 1" Олег Пакшин . Фото: личная страница Пакшина в ВК

11 октября умер Олег Пакшин - корреспондент телеканала "Россия 1". Он умер в возрасте 39 лет после тяжелой болезни. О его кончине сообщает ГТРК "Поморье".

По словам его коллег, что последние три года журналист боролся с онкологическим заболеванием.

- Между собой мы его называли Пакшин-продакшен. Потому что многие сюжеты, которые он делал, были про программы, про проекты, которые выпускает и производит наш телеканал. ... Веселый, умный, талантливый, - рассказал ведущий "Вестей" Денис Полунчуков.

Сообщается, что свой путь в журналистике Олег Пакшин начинал с работы в ГТРК "Поморье", после этого работал специальным корреспондентом на "Пятом канале". С 2013 года он работал на "России 1" в информационной программе "Вести".

- Его талантливые работы вдохновили и многих архангельских журналистов… Материалы и репортажи Олега стали примером и учебным пособием для студентов журфака, - говорится в сообщении на сайте ГТРК "Поморье".

Напомним, в прошлом месяцев в возрасте 68 лет ушел из жизни главный редактор газеты "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин - российский журналист, репортер и медиаменеджер. Он являлся главным редактором газеты "Комсомольская правда", а по совместительству генеральным директором АО "Комсомольская правда".