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Политика12 октября 2022 3:49

Washington Post: Байден призвал Зеленского не жаловаться на недостаточную помощь от США

Президент США предупредил, что в противном случае у Зеленского могут возникнуть сложности в попытках просить деньги у конгресса для Киева
Авторы (2):
София ГОНЧАРОВА
София ГОНЧАРОВА
Washington Post: Байден призвал Зеленского не жаловаться на недостаточную помощь от США

Washington Post: Байден призвал Зеленского не жаловаться на недостаточную помощь от США

Фото: REUTERS

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит прекратить жаловаться на недостаточную помощь со стороны США, пишет Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома.

По словам американского лидера Джо Байдена, в противном случае у Зеленского могут возникнуть сложности в попытках просить деньги у конгресса для Киева.

- Байден сказал Зеленскому в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит заявлять, что этого недостаточно, - отмечается в публикации.

Напомним, Украина снова выпрашивает у США системы противовоздушной обороны и тактические баллистические ракеты ATACMS. Особенно рьяно Зеленский делает это сейчас, когда после диверсионного удара по Крымскому мосту Киев получил от России очень серьезную "ответку" в виде ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры.