Аналитик Разуваев предрек развал ЕС из-за прекращения экспорта энергии с Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал, что решение Украины о прекращении экспорта энергии в страны Европейского союза может привести к разбалансировке Европейского рынка электроэнергии.

По его мнению, вероятнее всего, цена за электроэнергию станет "астрономической", а некоторые страны могут покинуть ЕС. Своим мнением эксперт поделился с NEWS.ru.

- Экспорт электроэнергии - важнейшая часть торгового баланса Украины. Прекращение экспорта может стать причиной разбалансировки Европейского рынка электроэнергии. Европейцы ... перебросят мощности и как-нибудь стабилизируют провал в своих сетях. Но цена ... станет просто астрономической. Увеличится и инфляция... стоит ожидать, что (скоро) мы станем свидетелями появления стран, желающих выйти из зоны ЕС. А за один доллар будут давать два евро, - заявил Разуваев.

Ранее сообщалось, что с 11 октября Украина прекращает экспорт электроэнергии в страны Евросоюза. Прекращение экспорта электроэнергии в Европу объяснили ракетными обстрелами со стороны России, напомнив о значимости украинской электроэнергии для Евросоюза.