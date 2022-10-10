Минэнерго Украины заявило о прекращении экспорта электроэнергии в ЕС с 11 октября 2022 года

Украина объявила о прекращении поставок электроэнергии в страны Евросоюза. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Украина прекращает экспорт электроэнергии в страны Евросоюза с 11 октября 2022 года. Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины в понедельник 10 октября. Соответствующая информация размещена в социальных сетях на официальных страницах украинского энергетического ведомства.

Украинское энергетическое ведомство объяснило прекращение экспорта электроэнергии в Европу ракетными обстрелами со стороны России, напомнив о значимости украинской электроэнергии для Евросоюза.

«Украинская электроэнергия, которую мы экспортировали после синхронизации в ЕС, наряду с отдельными линиями в Молдову и Польшу, помогла Европе заменить российский газ и сохранить стабильность европейской энергетической системы», - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Напомним, 10.10.2022 стало датой самого мощного с начала спецоперации удара по Украине. Ракеты летели прямо по крупнейшим городам — Киеву, Харькову, Львову, Одессе, Кривому Рогу, точечно выбивая инфраструктуру — связь, электричество. Подробнее здесь на KP.RU.

Президент России Владимир Путин в выступлении 10 октября 2022 сообщил про удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины и предупредил Украину о новых ударах, если Киев не прекратит теракты.