Россиянам рассказали, что делать при получении повестки по ошибке

Генпрокурор Краснов заявил, что при получении повестки нужно явиться в военкомат с актуальными данными Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гражданину, который получил повестку в рамках частичной мобилизации, однако не попадает под указанные критерии, необходимо решать этот вопрос с военкоматом. Такое заявление сделал генпрокурор Игорь Краснов.

«После получения повестки гражданину следует явиться в военкомат с актуальными данными о себе, документами, подтверждающими право на освобождение от частичной мобилизации», - приводит РИА Новости слова генпрокурора.

Краснов также отметил, что по поручению президента России в комиссии по частичной мобилизации были включены территориальные и военные прокуроры.

«Ни одно обращение как к территориальному, так и к военному прокурору не остается без внимания. Очень много случаев, когда наше вмешательство позволило исправить ситуацию», - подчеркнул он, приведя в пример истории, когда в Челябинске был возвращен незаконно призванный на службу отец ребенка-инвалида, в Махачкале - мужчина с проблемами со здоровьем.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В тот же день Министерство обороны РФ уточнило категории граждан, которые не попадают под данный вид мобилизации. В списке отметили сотрудников IT-сферы, а также телекоммуникаций и медиа.