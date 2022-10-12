Евро и доллар растут по отношению к рублю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже в среду, 12 октября 2022 года, поднялся выше 64 рублей, что произошло впервые с 7 июля текущего года. Аналогичную планку преодолел и доллар, он сейчас торгуется по более высоким котировкам, чем евро. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации биржи на 8:42 по московскому времени, курс европейской валюты повышался до 64,07 рубля, а курс американской валюты в 11:32 (мск) поднимался до 64,92 рубля.

К 9:09 (мск) курс доллара замедлил свой рост до 64,4 рубля (+0,74%), а курс европейской валюты находится на отметке 63,67 рубля (+1,19%).

Как ранее писал сайт KP.RU, ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин считает, что существенное падение российского рубля станет возможным в случае, если нерезидентам разрешат продавать российские активы, конвертировать выручку в валюту и вывозить ее за пределы РФ.