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Общество12 октября 2022 6:50

Генпрокурор Краснов пообещал жесткие меры за спекуляции на товарах для мобилизуемых

Ситуация находится на контроле надзорных органов
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
За необоснованное повышение цен на товары для мобилизуемых магазинам грозят жесткие меры

За необоснованное повышение цен на товары для мобилизуемых магазинам грозят жесткие меры

Фото: Александр БОЙКО

Генпрокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России примут жесткие меры к тем, кто спекулирует товарах, которые необходимым гражданам, призванным в Вооруженные силы страны по частичной мобилизации. Об этом заявил РИА Новости Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Как ранее писал сайт KP.RU, ФАС России проведет проверку обоснованности изменения цен на спецодежду, а также обмундирование и снаряжение. Об этом заявили в пресс-службе ведомства в конце сентября.

ФАС направит запросы в торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и Hakki с требованием предоставить информацию, необходимую для анализа. Среди запрашиваемых данных будут сведения о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август - сентябрь 2022 года с пояснениями изменения цен.

В заявлении отмечается, что при обнаружении в ходе проведения анализа признаков недобросовестного поведения, а также установления экономически необоснованных цен ФАС примет меры антимонопольного реагирования.