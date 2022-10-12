Генпрокурор Краснов пообещал жесткие меры за спекуляции на товарах для мобилизуемых

За необоснованное повышение цен на товары для мобилизуемых магазинам грозят жесткие меры Фото: Александр БОЙКО

Генпрокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России примут жесткие меры к тем, кто спекулирует товарах, которые необходимым гражданам, призванным в Вооруженные силы страны по частичной мобилизации. Об этом заявил РИА Новости Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Как ранее писал сайт KP.RU, ФАС России проведет проверку обоснованности изменения цен на спецодежду, а также обмундирование и снаряжение. Об этом заявили в пресс-службе ведомства в конце сентября.

ФАС направит запросы в торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и Hakki с требованием предоставить информацию, необходимую для анализа. Среди запрашиваемых данных будут сведения о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август - сентябрь 2022 года с пояснениями изменения цен.

В заявлении отмечается, что при обнаружении в ходе проведения анализа признаков недобросовестного поведения, а также установления экономически необоснованных цен ФАС примет меры антимонопольного реагирования.