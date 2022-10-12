ФСБ пресекла теракт украинских спецслужб с использованием ПЗРК "Игла" в Московском регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила о предотвращении диверсионных акций, готовившихся украинскими спецслужбами в московском регионе. Как сообщается задержан мужчина, доставивший в Россию из Украины два переносных зенитно - ракетных комплекса «Игла».

В спецслужбе заявили, что задержан украинский гражданин 1972 года рождения, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) «в оборудованном в автомобиле тайнике доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии переносные зенитные ракетные комплексы "Игла" для подготовки террористических актов, а также подобрал место их конспиративного хранения».

Напомним, сегодня, 12 октября, ФСБ также сообщила о предотвращении теракта на одном из транспортно - логистических терминалов в Брянске. Как писал сайт KP.RU, был задержан украинский гражданин, который действовал по заданию СБУ.