Максим Галкин* гордится своим гонорарами за границей и не намерен возвращаться

Максим Галкин* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Максим Галкин* продолжает выступать перед русскоязычной публикой, гастролируя по миру. Как отметил артист, за свои концерты он получает прилично, однако в это никто не верит.

Сейчас многие полагают, что Максим Галкин* выступает в маленьких залах, поэтому билеты раскупаются быстро. Юморист опроверг данную информацию, заявив, что у него все хорошо, а возвращаться он не намерен.

«Цены не мизерные, зал не маленький. Так что плохонькая вы гадалка, не видите даже то, что есть!» - заявил юморист, которого, судя по всему, задели слова подписчика о его неудачах за границей.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Максим Галкин* неоднократно делал «очень плохие заявления» о специальной военной операции России на Украине, поэтому «нам с ним точно не по пути».

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ