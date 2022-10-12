Ликвидировано около 30 диверсантов, пытавшихся проникнуть на Запорожскую АЭС

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Около 30 диверсантов, которые совершили попытку проникнуть на территорию Запорожской атомную электростанцию (АЭС), были ликвидированы, а большинство лодок потоплены. Такое заявление в среду, 12 октября, сделал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Незадолго до этого Балицкий заявил, что Киев продолжает попытки проникнуть на территорию Запорожской АЭС, однако российские военнослужащие дают отпор.

«Которые ночью были, большинство из них потоплены. Порядка 30 человек насчитали. Была потоплена значительная часть лодок, уничтожена часть боевиков. Остальные развернулись и пошли назад», - заявил врио губернатора региона в эфире Первого канала.

Кроме того, Балицкий заявил о том, что была проведена «разведка боем» в районе между Васильевкой и Токмаком, основная цель которой была «прощупать» оборону.

Напомним, сегодня, 12 октября, глава администрации города Энергодар Александр Волга заявил, что Киев прекратил подачу электроэнергии, которая обеспечивает работу Запорожской АЭС.