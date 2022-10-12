Вице-премьер Сербии назвала аварию на "Дружбе" частью мировой энергетической войны

Зорана Михайлович. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Объявление об утечке на нефтепроводе «Дружба», а также другие проблемы вокруг поставок российской нефти выглядят продолжением событий на газопроводе «Северный поток» в рамках энергетической войны. Такое заявление сделала вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович.

«То, что все мы должны знать - идет мировая энергетическая война. Все еще не мировая война, как ее себе представляем, без ядерного оружия, но это мировая энергетическая война», - заявила сербский вице-премьер, отметив, что все происходящие с нефтепроводом «Дружба» «выглядит как продолжение того, что произошло на газопроводе "Северный поток"».

Михайлович также напомнила, что нефтепровод «Дружба» является самым протяженным в мире - примерно 4 тысяч километров, а также через него проходит только российская нефть.

Напомним, сегодня, 12 октября, оператор польского участка PERN заявил об обнаружении утечки на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше. Как уточнялось, повреждение было обнаружено на магистрали, по которой сырая нефть отправляется в Германию.