Путин назвал аварии на "Северных потоках" актом международного терроризма Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Российской энергетической неделе в среду, 12 октября, заявил, что отдельные участники энергорынка ведут подрывную деятельность и уничтожают инфраструктуру конкурентов.

«Нет сомнений, это - акт международного терроризма, цель которого подорвать энергобезопасность целого континента. И заставить покупать все это по высоким ценам. Заставить!», - заявил российский президент, отметив, что выгодоприобретатели взрывов на «Северных потоках» и так понятны.

Как писал сайт KP.RU, вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что утечка на нефтепроводе «Дружба», которая была обнаружена сегодня, 12 октября, а также другие проблемы вокруг поставок российской нефти выглядят продолжением событий на газопроводе «Северный поток» в рамках энергетической войны.