Путин заявил, что целью аварий на "Северных потоках" был разрыв связей России и ЕС

Президент России Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Российской энергетической неделе в среду, 12 октября, заявил, что целью аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» был разрыв связей России и Европейского союза.

«Все факты и задокументированы. А идеологами и заказчиками являются конечные бенифициары. А кто стоит за диверсиями на «Северном потоке - 2»? Тот, кто хочет разорвать связи России и ЕС. И конечно тот, кто технически, подчеркну, способен устроить такие взрывы. И был пойман за руку, но остался безнаказанным», - заявил российский президент.

По его словам, не стоит «вдаваться в детали - повышается геополитическое значение остающихся газовых систем», который проходят по территории Польши и Украины. Он также напомнил, что Москва строила эти газопроводы за свои деньги.

«Ну и США - они могут поставлять по высоким ценам. Как говорят в приличных компаниях - "хайли лайкли". Украины. Россия строила это все за свои деньги. Ну и США - они могут поставлять по высоким ценам. Как говорят в приличных компаниях - "хайли лайкли"», - добавил он.

Как писал сайт KP.RU, Путин также назвал аварии на «Северных потоках» актом международного терроризма.