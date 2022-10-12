Путин заявил, что европейцы запасаются дровами на фоне инфляции Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Российской энергетической неделе в среду, 12 октября, заявил, что теперь жители Европы на фоне высокой инфляции запасаются дровами.

«В Еврозоне инфляция достигла уже 10%, у европейцев выросли счета, запасаются дровами. А Россия-то причем? Сами виноваты. Это - результат ошибочной политики в области энергетики целого ряда лет», - заявил российский лидер.

По его мнению, на данный момент понятно каким образом в Европе намерены решать проблему с высокими ценами – «печатают деньги и все». «Проблема в том, что Европа на эти деньги будет сгребать газ с мирового рынка. А остальным странам придется переплачивать за эти ресурсы», - отметил он.

Напомним, еще в июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, указав на то, что в осенне-зимний отопительный сезон будет недостаточно газа в Европе, и на фоне этого был введен запрет на вывоз из республики энергоносителей, в том числе дров.