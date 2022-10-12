Путин заявил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы с потолком цен

Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия не будет поставлять энергоресурсы, на которые будет установлен потолок цен. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве в среду, 12 октября 2022 года.

Глава государства подчеркнул, что страна не намерена за свой счет обеспечивать чужое благополучие.

"Мы не будем действовать себе в ущерб, - констатировал Путин. - Стабильность, сбалансированность энергетических рынков, можно обеспечить только совместно. Именно такой диалог у нас налажен с партнерами по ОПЕК+".

Как ранее писал сайт KP.RU, Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. В антироссийские меры ЕС включен потолок цен на нефть. Также в восьмой пакет санкций вошли иные меры экономического воздействия и персональные ограничения.