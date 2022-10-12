Путин связал рост цен на топливо в Европе с отказом от атомной энергии Фото: REUTERS

12 октября на форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве президент России Владимир Путин заявил, что отказ Европы от атомной энергетики повлек за собой рост цен на топливо в целом. По его мнению, переход к альтернативным источника энергии необходим, однако подобные решения должны приниматься не по политическим мотивам.

“Конечно, нужно заниматься альтернативными источниками энергии. Сообразуясь с темпами потребления и уровнем развития технологий. Но кто же делает по политическим мотивам. Так и делали - свернули (страны Запада) атомную энергию, отказ от долгосрочных контрактов”, - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что "спотовый ценовой механизм газа" в будущем принесет убытки в 300 млрд евро.

“ Разница в ценах - 3-4 раза между спотом и долгосрочными контрактами. Заставили "Газпром" перейти к привязку к спотам, а теперь охают. Сами и виноваты”, - резюмировал президент.

Спот (от англ. spot «на месте») - условия расчётов, при которых выплаты по сделке производится немедленно. Как правило подобные операции проводятся в течение двух дней.

По его словам, инфляция в Европе уже достигла 10%. Это повлияло на коммунальные счета и стоимость энергоносителей до такой степени, что в преддверии зимы приходится “запасаются дровами”. Причина тому, считает Путин, “ошибочная политика в области энергетики” на протяжении многих лет.

Во время выступления Владимир Путин также отметил, что западные политики сами разрушают глобальную экономику своими “авантюрными решениями”. Об этом он сказал в связи с решением стран Запада ввести потолок цен на нефть.