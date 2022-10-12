Путин заявил, что цены на электроэнергию в России самые низкие в Европе Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Российской энергетической неделе в среду, 12 октября, заявил, что цены на электроэнергию в стране остаются самыми низкими в Европе, отметив, что глобальная энергетика сегодня столкнулась с «небывалыми вызовами и проблемами».

«Современная глобальная энергетика столкнулась с небывалыми вызовами и проблемами. В эту ситуацию ее загоняли недальновидные решения разных стран. Россия готова к доверительному партнерству в энергетической сфере. И мы знаем, что такой подход разделяет большинство стран и наших партнеров», - заявил глава государства.

Как писал сайт KP.RU, в ходе своего выступления российский президент также напомнил, что инфляция в еврозоне достигла уже 10%, отметив, что теперь жители Европы запасаются дровами. По его мнению, на данный момент понятно каким образом в Европейском союзе собираются решать проблему с высокими ценами – «печатают деньги и все».