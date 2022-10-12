Власти Запорожья заявили о подготовке Киевом захвата ЗАЭС Фото: REUTERS

Украина вынашивает планы форсирования Днепра и захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Штурма АЭС как такового не было. Нашими вооруженными силами были обнаружены две разведывательные лодки – их задача была не высадиться на берег, а определить наши позиции и опорные пункты безопасности. При обнаружении боевики Зеленского открыли огонь, наши бойцы открыли ответный огонь. Все это часть более масштабного плана по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС», – рассказал он в беседе с РИА Новости.

Рогов сообщил, что Киев может предпринять очередную попытку захвата ЗАЭС в ближайшие дни, например, в пятницу, 14 октября.

Как писал сайт KP.RU, в начале сентября Министерство обороны России заявило, что власти Украины заблаговременно готовили захват ЗАЭС в день приезда миссии Международного агентства по атомной энергетике.