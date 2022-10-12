Польша не исключает вину России в повреждении нефтепровода “Дружба” Фото: REUTERS

В эфире польского радио премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что, предположительно, за аварией на нефтепроводе “Дружба” могла стоять Россия. При этом он уточняет, что пока неизвестно, есть ли виновник происшествия, или это случайность.

"Соответствующие службы все выясняют. Конечно, много следов сразу указывают на Кремль, но мы хотим быть ответственными и только тогда подтверждать предположения, когда завершится разбирательство", - сказал Моравецкий.

По его словам, до сих пор не установили, "кто стоит за этой аварией, случайность это или акт диверсии".

Вечером 12 октября 2022 года на одной из двух ниток польского участка трубы на 70-м км от города Плоцка произошла разгерметизация нефтепровода “Дружба”, после чего его отключили. Данная линия производила поставку нефти в Германию. Вторая нитка продолжает функционировать в прежнем режиме.

Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, что причиной утечки нефти на польском участке трубопровода «Дружба» стала техническая неисправность.