Причиной утечки на польском участке нефтепровода «Дружба» стала техническая неисправность Фото: REUTERS

Причиной утечки нефти не польском участке трубопровода «Дружба» стала техническая неисправность, сообщил заместитель председателя правительства России Александр Новак.

«Я так понимаю, что там была какая-то технологическая неисправность, но она, вроде бы, уже устранена», – сказал вице-премьер в кулуарах Российской энергетической недели.

Новак не стал комментировать вероятность диверсии на нефтепроводы, призвав дождаться заключения специлистов.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 12 октября, утечка была обнаружена на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше – основного маршрута поставок нефти в Германию. Повреждение обнаружили на магистрали, по которой сырая нефть отправляется в ФРГ. Утечка произошла из трубы диаметром 80 сантиметров при давлении 30 атмосфер. Оператор трубопровода заявил, что обеспечивает охрану места происшествия.