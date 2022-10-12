Франция и Дания намерены поставить Украине шесть артиллерийских установок CAESAR

Франция и Дания поставят Украине шесть артиллерийских установок CAESAR Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Франции и Дании работают над передачей Вооруженным силам Украины шести артиллерийских установок Caesar, сообщил французский президент Эммануэль Макрон.

Как отметил политик в эфире телеканала France 2, Париж намерен и дальше поставлять Киеву вооружения для того, чтобы Украина имела возможность сопротивляться. Вместе с тем Макрон призвал избегать дальнейшего обострения украинского конфликта.

Напомним, ранее сообщалось, что военные Вооруженных сил Украины продали России две поставленные Западом французские САУ Caesar за 120 тысяч долларов. Реальная стоимость одной гаубицы составляет около семи миллионов долларов.

Между тем власти Канады анонсировали новый пакет военной помощи Украине на сумму 34,1 миллиона долларов. Как заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, он будет включать артиллерийские снаряды, зимнее обмундирование и камеры для дронов.