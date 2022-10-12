Канада направит Украине новый пакет военной помощи на 34 миллиона долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Канады анонсировали новый пакет военной помощи Украине на сумму 34,1 миллиона долларов.

Как заявил журналистам премьер-министр страны Джастин Трюдо, По его словам, он будет включать артиллерийские снаряды, зимнее обмундирование и камеры для дронов.

Между тем на сайте канадского Министерства национальной обороны сообщается, что в новый пакет помощи входят 155-мм артиллерийские снаряды стандарта НАТО и взрыватели и зарядные устройства, совместимые гаубицами M777. Также Оттава предоставит Киеву услуги спутниковой связи и 400 000 единиц зимней одежды, в том числе куртки, брюки, ботинки и перчатки.

Как писал сайт KP.RU, ранее Канада отправила Украине тяжелую артиллерию.

Минобороны Канады заявляло, что отправит в Польшу сорок военных инженеров для обучения украинцев.