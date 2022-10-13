Московский фотограф Кох получил премию Wildlife за фото медведей в заброшенном доме

Фото медведей в заброшенном доме было сделано с помощью дрона. Фото: Дмитрий Кох, сайт nhm.ac.uk.

Московский фотограф Дмитрий Кох стал лауреатом премии Wildlife Photographer Of The Year-2022 в категории Urban Wildlife (Дикая природа в городе). Снимок-победитель опубликован на сайте организаторов конкурса. На нем запечатлены белые медведи в заброшенном доме.

Дмитрий Кох рассказал, что фото сделано на заброшенной полярной базе на острове Колючин. Это труднодоступное место находится в самой дальней и самой восточной части российской Арктики. Фото было сделано при помощи малошумного дрона во время шторма, когда фотограф укрывался на яхте, а медведи бродили среди заброшенных построек. Дмитрий Кох считает это фото редкой удачей, так как в заброшенных зданиях базы раньше никогда не видели белых медведей.

А вот какие милые и смешные фото стали лучшими в конкурсе Comedy Wildlife Photography Awards -2021. Самым смешным фото прошлого года стал снимок обезьяны на проводе. Это фото тоже было сделано совершенно случайно, по словам его автора.

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