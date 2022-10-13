Путин заявил, что мир становится по-настоящему многополярным

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что мир становится по-настоящему многополярным, и заметную роль в этом процессе играет Азия. Соответствующее заявление прозвучало на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в четверг, 13 октября 2022 года.

"Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную роль играет Азия, где крепнут новые центры силы, - уточнил российский лидер. - Здесь играют роль - Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Евразийский экономический союз (ЕАС). Во всех этих процессах участвует и Россия".

Как ранее писал сайт KP.RU, в сентябре Владимир Путин заявил, что сейчас происходит трансформация мироустройства. По его словам, мир движется к многополярности, а подход к полицентричности в мире расширяется.