Глава Минобороны Украины Резников заявил, что страна де-факто уже состоит в НАТО

Алексей Резников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил мнение, что государство уже фактически вошло в НАТО. Соответствующее заявление сделано по итогам встречи с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

"Благодарен генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за его поддержку Украины, - написал чиновник в Twitter. - Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к альянсу".

Резников также выразил мнение, что это "откроет новые горизонты" для Киева.

Как ранее писал сайт KP.RU, сравнение Йенсом Столтенбергом победы РФ с поражением Североатлантического альянса можно считать признанием, что НАТО воюет на стороне Украины, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби выразил мнение, что риски втягивания Соединенных Штатов и Североатлантического альянса в конфликт на Украине сейчас высоки.