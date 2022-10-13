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Политика13 октября 2022 7:04

Эрдоган назвал целью Турции скорейшее достижение перемирия на Украине

По словам турецкого президента, Анкара стремится к сохранению достигнутого темпа
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Эрдоган назвал целью Турции скорейшее достижение перемирия на Украине

Эрдоган назвал целью Турции скорейшее достижение перемирия на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целю Анкары является скорейшее достижение перемирия в Украине.

Во время своего выступления на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане в четверг, 13 октября, турецкий лидер указал на факт достижения Анкарой договоренностей по вывозу зерна из украинских портов, а также обмена военнослужащими между Москвой и Киевом.

По словам Эрдогана, целью Анкары является сохранение достигнутого темпа, вопреки трудностям на местах, а также скорейшего достижения перемирия и прекращении кровопролития.

«Наша цель - сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие», - заявил турецкий президент.

Напомним, в ходе своего визита в Астану турецкий президент встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в разговоре с которым он собирается затронуть тему посредничества Анкары в вопросе решения украинского конфликта.