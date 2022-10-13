Правительство РФ поддержало ужесточение ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Александр Хинштейн - автор законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кабинет министров РФ поддержал законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале в четверг, 13 октября 2022 года.

"Получил положительный отзыв Правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все замечания уже отработаны", - уточнил Хинштейн.

Напомним, поправки в законе о пропаганде ЛГБТ предполагают увеличение штрафов за распространение информации, не соответствующей традиционному укладу, не только среди детей, но и всех социальных групп. Помимо этого предлагается ввести ответственность за пропаганду педофилии и демонстрацию детям “нетрадиционных сексуальных ценностей” даже через книги и фильмы.

С инициативой ужесточения закона о пропаганде ЛГБТ выступал также спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как писал ранее сайт KP.RU, Володин считает, что закон направлен на защиту традиционных ценностей России и защищает не только детей, но и все государство от “разрушительной” силы движения ЛГБТ.